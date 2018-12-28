Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Cip Denize Uçtu: 2 Yaralı

Trabzon'da Cip Denize Uçtu: 2 Yaralı

58 dakika önce

TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Gürcistan plakalı cip, denize uçtu.

Trabzon'da Cip Denize Uçtu: 2 Yaralı, System.String[]
TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Gürcistan plakalı cip, denize uçtu. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Of ilçesi Kıyıcık Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Gürcistan plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak denize uçtu. Kazada, Gürcistan uyruklu 1'i kadın 2 kişi, kendi imkanları ile cipten çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekileri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Denize düşen cip, çekici yardımıyla çıkarıldı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:31 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'un Golcüsü Burak Yılmaz, Beşiktaş'a Dönmek Üzere Trabzon'da Cip Denize Düştü: 2 Yaralı

Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:29:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Cip Denize Uçtu: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]