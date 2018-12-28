Trabzon'da Cip Denize Uçtu: 2 Yaralı
58 dakika önce
TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Gürcistan plakalı cip, denize uçtu.
TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Gürcistan
plakalı cip, denize uçtu. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Of ilçesi Kıyıcık
Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu
üzerinde meydana geldi. Rize
'den Trabzon
yönüne giden Gürcistan plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak denize uçtu. Kazada, Gürcistan uyruklu 1'i kadın 2 kişi, kendi imkanları ile cipten çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekileri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Of Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Denize düşen cip, çekici yardımıyla çıkarıldı.
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:31 Kaynak: DHA
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