Trabzon'da çocuk ve gençlerden tenis kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, normalleşme süreciyle birlikte hareketsiz günler geçiren genç ve çocukların tenis kurslarına yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan gençlerin, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı organizesinde açılan tenis kurslarına ilgi göstererek neşe dolu saatler geçirdiklerini ifade etti.

Beşirli Tenis Kompleksi'nin ülkenin en modern tesislerinden birisi olduğuna işaret eden Öztürk, "12 açık ve 2 kapalı kortlarımız gün boyunca raket sesleriyle şenleniyor. Normalleşme süreci ile tesislerimizde, sıkı kurallar çerçevesinde eğitimler başladı. Birçok branşta, mesafe kurallarına uyarak belirlediğimiz sayıda katılımın sağlandığı kurslarda en çok ilgiyi gören branşlardan biri de tenis." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, tenisin bütün kasların çalışması nedeniyle sağlıklı gelişim için tercih edilen bir branş olduğuna dikkati çekerek, çok sayıda çocuk ve gencin kurslara katılarak hareketsiz yaşamdan kurtulduklarını vurguladı.

Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ecvet Kurt ise kortlar ve salonların yanı sıra spor aletlerinin sürekli dezenfekte edildiğini, kursiyer ve antrenörlerin ateş ölçümlerinin yapıldığını kaydetti.