Trabzon'da çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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Trabzon'da çok sayıda silah ele geçirildi

7 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ve Tonya ilçelerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Trabzon'da çok sayıda silah ele geçirildi, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ve Tonya ilçelerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tonya ilçesinde 2 şüphelinin evinde yapılan aramada, 7 tabanca, 7 tabanca şarjörü, 107 çeşitli çaplarda fişek, bedel ve tarih bilgileri yazılmış çok sayıda senet ile suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Akçaabat ilçesinde ise 2 şüpheli şahsın evinde arama yapan jandarma ekipleri, bir uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 253 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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