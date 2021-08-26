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TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR - Son Dakika

TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR

26.08.2021 11:03

TRABZON'da, 'Covid-19 aşılı bireyler üzerinde antikor düzey ölçüm araştırması' başlatıldı.

TRABZON'da, 'Covid-19 aşılı bireyler üzerinde antikor düzey ölçüm araştırması' başlatıldı. Koronavirüs aşısı yaptıran 18-65 yaş aralığındaki katılımcılardan alınan kan ve trombosit örnekleri analiz edilerek bağışıklığın oluşmasında aşıdan sonra beslenme durumu ve fiziksel aktivitenin etkileri araştırılıyor.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 'Covid-19 aşılı bireylerin antikor düzey ölçüm araştırması' başlatıldı. Buna göre, koronavirüs aşısı yaptıran 18-65 yaş aralığındaki kişilerin vücutlarındaki antikor düzeyleri ve çeşidi, kan ve trombosit örneği alınarak ölçüm cihazında analizleri yapılıyor. Katılımcıların boy, kilo ve vücut kitle endeksi ölçümleri de yapılarak, vücutta antikor oluşumunda etkisi inceleniyor. Bağışıklığın oluşmasında aşıdan sonra beslenme durumu ve fiziksel aktivitenin etkileri de araştırılıyor. Testler, ücretsiz yapılıyor.

'ANTİKOR MİKTARIYLA DİĞER KRİTERLER KIYASLANACAK'

Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Aşı olunca, hele bunun ilk dozu, ikinci dozu çeşitleri var, bunları aldıktan sonra koronavirüse karşı bağışıklığımız güçleniyor mu Hangi bağışıklık sistemi üzerinden biz kendimizi savunabilir hale geliyoruz Beslenme durumu, yaşımız, cinsiyetimiz, fiziksel aktivitemiz etkili oluyor mu Buradaki amaç, bağışıklığın oluşmasında aşıdan sonra beslenme durumu ve fiziksel aktivitenin bağışıklık üzerine olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir, bunu gözlemlemek. Ölçüm cihazımız antikorların çeşitlerini de ortaya koyuyor. Elektronik donanımlı diğer araç vasıtasıyla vücut kitlesinin ne kadarı yağ, ne kadarı kas kitlesine ait olduğu elde ediliyor. Antikorların miktarıyla diğer kriterleri kıyaslamak mümkün olabilecek. Araştırmanın daha geniş boyutlu uygulanması ve topluma yararlı olabilmesi için katılanların sayısının artmasını amaçlıyoruz diye konuştu.

'ÇALIŞMAMIZ TOPLUMA AÇIK VE ÜCRET TAPEL ETMİYORUZ'

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi proje yürütücüsü Dr. Fatih Cesur da, Çalışmamızda öğrencilerimiz ve araştırma görevlilerimiz bulunmaktadır. Birinci ve ikinci doz aşı olanları 4 hafta sonra takip ediyor ve cihazımızla antikor ölçümü yapıyoruz. Antikor düzeylerini beslenme ve fiziksel aktivite düzeyleriyle kıyaslama yapacağız. Fiziksel aktivite antikor düzeylerini ne kadar yükseltebilir, kişi düzenli ve sağlıklı mı besleniyor, onun analizini yapacağız. Her aşının insan vücuduna nasıl etki göstereceğini ve düzeylerini, koruyuculuğunu bilemeyiz. Buna göre kendi önlemlerini alıp takip etmelerini isteriz. Çalışmamız, topluma açık olduğu, ücret talep etmediğimiz ve 15 dakikalık bir süreç olduğu için vatandaşlarımızın gelmelerini talep ediyoruz dedi.

'İSTEDİĞİM DÜZEYDE ANTİKOR OLUŞMADI'

Araştırmaya katılarak antikor testi yaptıran Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi Gönül Uraloğlu, Daha önce Covid-19 geçirmiştim ve bir süre sonra aslında antikor oluşuyor. Aşılardan önce ölçtürdüm ama istediğim düzeyde antikor oluşmadığı görüldü. Beni korumadığını öğrenince hemen gidip aşımı yaptırdım. Aşıdan sonra da tekrar antikorumu ölçtüreceğim. Biraz rahat olacağım ama mutasyonlara karşı yine de tedbirli olup maskemi çıkarmayacağım. Kendi özel alanımda daha rahat etmem için antikorumu bilmek beni rahatlatacak ifadesini kullandı.

TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR
TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR
TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR
TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR
TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR
TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR
TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR
TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR
TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR
TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Avrasya Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON'DA, COVİD-19 AŞISI OLANLARDA ANTİKOR DÜZEYİ ARAŞTIRILIYOR - Son Dakika


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