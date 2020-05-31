Trabzon'da 'Covid-19'u yenen 104 kişi immün plazma bağışladı - Son Dakika

Trabzon'da 'Covid-19'u yenen 104 kişi immün plazma bağışladı

Trabzon'da 'Covid-19'u yenen 104 kişi immün plazma bağışladıDOĞU Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'nde koronavirüs (Covid-19) hastaları için toplam 104 immün plazma bağışında bulunuldu.

Trabzon'da 'Covid-19'u yenen 104 kişi immün plazma bağışladı

DOĞU Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'nde koronavirüs (Covid-19) hastaları için toplam 104 immün plazma bağışında bulunuldu.

Sağlık kuruluşlarında 'Covid-19' teşhisi konulan birçok hasta, immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşuyor. 'Covid-19'u yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamlayan vatandaşlar, aynı hastalıkla mücadele edenlerin tedavisi için immün plazma bağışında bulunuyor. Trabzon'da bulunan Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'nde 'Covid-19' hastaları için toplam 104 immün plazma bağışında bulunuldu.

'104'NCÜ KAN BAĞIŞI ALDIK'

İmmün plazma kan bağışı sorumlu doktoru Berat Sağlam, yapılan bağış ve gösterilen ilgiden çok memnun kaldığını belirterek "Trabzon'da Doğu Karadeniz Bölgesi olarak çalışıyoruz. İmmün plazma kan bağışı aracımızda nisan ayının ortalarından bu yana kan alımı yapıyoruz. Şu anda İmmün plazma olarak 104'ncü kan bağışı aldık. Sayı olarak bizi mutlu etti. Bağışçılarımız bu konuda çok istekle. Hastalarda olumlu geri dönüşlerin olması bizi gururlandırıyor. Çevre illerden de bağış yapmak için gelenler oluyor. Bu illerden ihtiyaç duyulması halinde İmmün plazma bağışlarımızı onlara yolluyoruz? dedi.

'GURURLA BU BAĞIŞI YAPIYORUM'

Koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşup, gönüllü immün plazma bağışında bulunan sağlık çalışanı Serdar Başar, Covid hastalığına ailece yakalandığını ve çok zor günler geçirdiğini belirtti. Başar, "Bu zor süreci ailece geçirdik. Şimdi sağlığımıza kavuştuk. İnsanlara bir faydam olsun ve onlarda bu hastalığı yenmeleri hususunda immün plazma bağışı yapma gereğini duydum. Gururla bu bağışı yapıyorum. Bu hastalığı yaşayıp ta bağış yapmayacak kimsenin olduğuna inanmıyorum? ifadelerini kullandı.

'BAĞIŞ YAPMANIN ZORLUĞU YOK'

Gönülü immün plazma bağışında bulunan Şemsettin Şanlı da bağışta bulunmanın herhangi bir zorluğu olmadığını söyleyerek, "Bağış yapmaktan dolayı kendimden gurur duyuyorum. Covid 19 vakasını geçirmiş biri olarak hastalarımıza yardımcı olabilmek için bu bağışı yapıyorum. Bu 3'ncü ve son bağışım. Bağış yapmanın her hangi bir zorluğu yok. Kan vermekte zorlanan birisiyim ama hiçbir sorun olmuyor. O yüzden kimsenin çekinmesine gerek yok? diye konuştu.

Trabzon'da 'Covid-19'u yenen 104 kişi immün plazma bağışladı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 09:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 'Covid-19'u yenen 104 kişi immün plazma bağışladı - Son Dakika

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