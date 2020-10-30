Trabzon'da Cumhuriyet Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97. yıldönümü nedeniyle Trabzon'da, Cumhuriyet Haftası kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Trabzon Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından hafta boyunca birçok ilçede çok sayıda turnuva düzenlendi. Bisiklet yarışlarından satranca, badmintondan atletizm müsabakalarına, karateden yelken yarışlarına kadar birçok branşta yapılan turnuvalarla bütün ilçelerde Cumhuriyet heyecanı yaşatıldı.

Amaçlarının, bir yandan çocuklar başta olmak üzere herkese tarihi bilincini yerleştirmek, Cumhuriyet değerlerini anlatmak, diğer yandan da mümkün olduğunca daha çok sporla buluşturmak olduğunu ifade eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Etkinliklerimize sadece çocuklarımız ve gençler değil, her yaştan insanımız katıldı. Bazıları badminton ve satranç oynadı, karate yaptı, bazıları hazırlanan özel parkurlarda eğlendi, bisiklet yarışı ile heyecan yaşadı. Bu anlamlı haftada pandemi kurallarına dikkat ederek yaptığımız etkinliklere binlerce kişi katıldı" dedi.

Turnuvalara katılımın son derece yüksek olduğunu ifade eden Öztürk, "Dünya zor bir süreçten geçiyor. Covid-19 virüse nedeniyle insanlar kendini doğal olarak çok kısıtladı, hareketsiz kaldı. Biz Cumhuriyet haftasında bu insanlara, kurallara uyulması halinde spor yapabileceklerini de anlatıyoruz. Bundan sonra da her yaştan insanı sporla buluşturmak için projeler hazırlamaya devam edeceğiz. Hedefimiz sadece tesislerimizin bulunduğu yerlerde ve yakınlarındakiler değil, Trabzon'un en ücra köşesindeki insanlara da spor yaptırmak. Bunun için yoğun şekilde çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON