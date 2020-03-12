Trabzon'da curling'e ilgi artıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzon'da curling'e ilgi artıyor - Son Dakika Spor

Trabzon'da curling'e ilgi artıyor

6 saat önce

Trabzon'da okullar arası floor curling il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Trabzon'da curling'e ilgi artıyor, System.String[]

Trabzon'da okullar arası floor curling il birinciliği müsabakaları sona erdi. Kentte floor curling'e ilgi artarken, geçen yıl 8 okulun katıldığı turnuvada bu yıl 26 okul mücadele etti.

Trabzon'da yeni tanınmaya başlayan floor curling, düzenlenen turnuvalardaki katılımın sürekli artmasıyla dikkat çekiyor. Geçen yıl 8 okulun katıldığı il birinciliği müsabakaları, bu dönem 26 okul takımının katılımıyla gerçekleştirildi. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda yıldızlar karma birincisi Vakfıkebir Hikmet Kaan İmam Hatip Ortaokulu olurken, yıldızlar kızlar ve erkeklerde Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu takımları şampiyonluğu elde etti. Gençler karmada ve genç erkeklerde birinciliğe Trabzon Spor Lisesi ulaştı, genç kızlarda zirvenin sahibi Arsin Organize Sanayi Bölgesi OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

ÖZTÜRK: İLGİ HIZLA ARTIYOR

Hem curling hem de flor curling'e önem verdiklerini kaydeden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Buz satrancı olarak bilinen curling'e olan ilgi hızla artıyor. Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan curling salonumuzun doluluk oranı yakın zamanda tavan yapacak. Yan dal olan floor curling branşı da özellikle okullarımızda en çok tercih edilen dallardan biri oldu" dedi.

GÜRDAL: SPORCU SAYIMIZ YÜKSELİYOR

Curling İl Temsilcisi İzzet Gürdal ise curling'in buz, floor curling'in de pist üzerinde yapıldığını anlatarak, "Her yaştan insanın oynayabileceği strateji oyunu olan curling, Trabzon'da hızla yayılıyor. Sporcu sayımız sürekli artıyor" diye konuştu.

Heyecan dolu mücadelelerin yaşandığı il birinciliği müsabakalarının sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.


Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:02 Kaynak: DHA
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