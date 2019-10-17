Son Dakika Haberleri: Trabzon'da DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama
Son Dakika Güncel Trabzon'da DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama

Trabzon'da DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama

1 saat önce

TRABZON'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgüte eleman temin ettiği tespit edilen T.U., tutuklandı.

Trabzon'da DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

TRABZON'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgüte eleman temin ettiği tespit edilen T.U., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerle irtibat halinde olduğu ihbarı üzerine T.U.'nun evine operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği baskında şüpheli T.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerle irtibat halinde olduğu ve Suriye'de savaşmak üzere terör örgütüne eleman temin ettiği, bu amaçla dini sohbetler düzenlediği tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:42 Kaynak: DHA
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