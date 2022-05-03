Trabzon'da DAEŞ Operasyonu - Son Dakika
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Trabzon'da DAEŞ Operasyonu

03.05.2022 19:28
Trabzon'da DAEŞ Operasyonu

Trabzon'da terör örgütü DAEŞ operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı.

Trabzon'da terör örgütü DAEŞ operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince DEAŞ Terör Örgütüne yönelik çalışmalarda kentte olduğu tespit edilen Y.Q. isimli şahsın kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada cep telefonları ve diğer veri taşıyıcılar ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

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Terör Örgütü, Trabzon, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da DAEŞ Operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da DAEŞ Operasyonu - Son Dakika
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