Trabzon'da damadı ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan kayınpeder ve kızının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Trabzon'da damadı ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan kayınpeder ve kızının yargılanmasına başlandı

01.03.2022 19:38
Trabzon'da damadı ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan kayınpeder ve kızının yargılanmasına başlandı

Trabzon'da, 6 ay önce takı tartışması nedeniyle damadını ve ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan kayınpeder ve kızının yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Trabzon'da, 6 ay önce takı tartışması nedeniyle damadını ve ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan kayınpeder ve kızının yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ortahisar ilçesinde 11 Eylül 2021'de evlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Yavuz Keleş'in düğünden bir süre sonra takıların nerede muhafaza edileceği konusunda çıkan tartışma üzerine, tabancayla damadı Ümit Yavuz Keleş ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan gelinin babası, tutuklu sanık Basri Bulut ve tutuksuz yargılanan kızı Burcu Bulut Keleş ile damadın babası Hasan (53) ve annesi Meryem (53) ile kız kardeşi Edanur Keleş katıldı.

Tutuklu sanık Basri Bulut savunmasında, kızı nişanlandıktan sonra sürekli olarak damadın ailesinin, ev aldıkları için borçları olduğunu belirterek, maddi konuları öne çıkardıklarını söyledi.

Damadın babası Hasan Keleş'in yaptıracağı villa için kızından para istediğini ve nişanda takılan takıları damadın ailesinin alarak düğünde tekrar taktıklarını öne süren Bulut, olaydan yaklaşık 10-15 gün kadar önce evlenen kızı Burcu ve Ümit Yavuz Keleş'in, düğünde takılan takıları muhafaza edecekleri yer konusunda aralarında tartışma çıktığını aktardı.

Bulut, telefonda görüştüğü damadına düğünde takılan takılara ailesinin neden karıştığını sorduktan sonra Keleş'in kızına bağırmaya başlaması üzerine eşiyle birlikte Kastamonu'dan Trabzon'a geldiklerini belirtti.

Konuşmak için bir araya geldikleri damadın ailesinin sürekli rencide ve tahrik edici hareketler sergilediğini ve ses kaydı aldıklarını öne süren Bulut, kızına kayınpederi ve damadının saldırması üzerine beylik tabancasıyla dağılmaları için birkaç el yere ateş ettiğini öne sürdü.

Tutuksuz sanık Burcu Bulut Keleş de olay günü yaşananları anlatarak, "Tartışmalar kavgaya dönüştü. Evden çıkmaya çalışıyorduk. Üzerimize gelince babam yere doğru silahıyla ateş etti. Ses kaydındaki gibi babama 'vur, hepsini vur' ifadelerini kabul etmiyorum." dedi.

Müşteki Ümit Keleş ise olaydan iki gün önce telefonda görüştüğü kayınpederinin ailesi hakkında ağır ifadeler kullandığını belirterek, olayda çıkan tartışmanın büyümesi sonucu eşi Burcu Bulut Keleş ve annesinin kız kardeşine saldırdıktan sonra Basri Bulut'un eşi ve kızını odadan çıkartarak kendilerine silahla ateş ettiğini söyledi.

Keleş, olayın ardından sanığın eşi Beyhan Bulut'un yerdeki mermi çekirdeklerini topladığını iddia etti.

Olayda yaralanan müştekilerden Hasan Keleş de gelininden maddi talepte bulunduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini dile getirerek, "Çıkan tartışmada Basri Bulut eşi ve kızını alarak odadan dışarı çıktı. Burcu kapıyı açıp babasına 'vur, hepsini vur' dedi. Önce oğlumu vurduğunu gördüm daha sonra antreye çıktığımda beni de bacağımdan vurdu. Burcu ve annesi eşime saldırıyordu. Eşime ve kızıma da ateş ettiğini gördüm." ifadelerini kullandı.

Diğer müştekiler Meryem ve Edanur Keleş de Basri Bulut'un üzerlerine ateş ettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Tanık Beyhan Bulut da olay günü damadın ailesinin kendilerine saldırdığını ve eşinin üzerindeki silahla yere doğru ateş ettiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme, soruşturma dosyasında yer alan ses kaydının yeniden incelenmesine, sanıklarının mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Asliye Ceza Mahkemesi, Burcu Bulut, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da damadı ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan kayınpeder ve kızının yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da damadı ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan kayınpeder ve kızının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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