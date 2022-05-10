Trabzon'da damadı ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan kayınpeder ve kızının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Trabzon'da damadı ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan kayınpeder ve kızının yargılanmasına devam edildi

10.05.2022 17:50
Trabzon'da damadı ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan kayınpeder ve kızının yargılanmasına devam edildi

Trabzon'da, 8 ay önce takı tartışması nedeniyle damadını ve ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan kayınpeder ve kızının yargılanmasına devam edildi.

Trabzon'da, 8 ay önce takı tartışması nedeniyle damadını ve ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan kayınpeder ve kızının yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ortahisar ilçesinde 11 Eylül 2021'de evlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Yavuz Keleş'in düğününden bir süre sonra takıların nerede muhafaza edileceği konusunda çıkan tartışma üzerine, tabancayla damadı Ümit Yavuz Keleş ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan gelinin babası, tutuklu sanık Basri Bulut ve tutuksuz yargılanan kızı Burcu Bulut Keleş ile damadın babası Hasan (53), annesi Meryem (53) ile kız kardeşi Edanur Keleş katıldı.

Tutuklu sanık Basri Bulut ve kızı Burcu Bulut Keleş'in olayda kendilerinin darp edildiği yönündeki şikayetleri üzerine müştekiler Hasan ve eşi Meryem Keleş, duruşmada müşteki sanık olarak savunma yaptı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Hasan Keleş, sanık Bulut'u darp etmediğini ileri sürdü.

İlk başta gelininin ailesiyle görüşmek istemediğini belirten Keleş, dünürü Bulut'un üzerlerine ateş açtığını, olayda alınan ses kaydına ilişkin ise başka seçeneği olmadığını söyledi.

Meryem Keleş de Burcu Bulut Keleş'in babasına "Vur, hepsini vur"diye bağırdığını öne sürerek, "Burcu ve annesi bana saldırdı. Burcu beni saçlarımdan tutarak babasının önüne atarak beni de vurmasını söyledi. Basri Bulut benim bacaklarıma ateş etti. Eşime de tekrar ateş etti. Kendisini darp ettiğim iddiasını kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Basri Bulut ise savunmasında, olay sırasında damadın kız kardeşi ve annesinin kızına saldırması üzerine beylik tabancasıyla dağılmaları için birkaç el ateş ettiğini söyledi.

Damadının babasıyla birlikte kendisini darbettiğini ileri süren Keleş, "Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim." dedi.

Tutuksuz sanık Burcu Bulut Keleş de eşinin kız kardeşinin kendisine saldırması sonucu kavga çıktığını, babası ve annesinin kendisini kurtarmak için müdahale ettiğini savundu.

Karşı tarafın kendisi hakkında "suçtan kurtulmaya yönelik darp raporu aldığı" yönündeki iddialarını kabul etmediğini dile getiren Keleş, polisler tarafından götürüldüğü hastanede adli muayene raporu düzenlendiğini aktardı.

Tanıkların dinlenmesi, cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına, müştekilerin tedavi evraklarının getirilmesine ve duruşmaya gelmeyen tanığın bir sonraki celse zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Burcu Bulut, Ortahisar, Trabzon, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da damadı ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan kayınpeder ve kızının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da damadı ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan kayınpeder ve kızının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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