Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Damadının Yaraladığı Kadın Öldü

Trabzon'da Damadının Yaraladığı Kadın Öldü

23 dakika önce

Trabzon'da damadının tabanca ve bıçakla yaraladığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'da Damadının Yaraladığı Kadın Öldü, System.String[]
Trabzon'da damadının tabanca ve bıçakla yaraladığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinin önünde damadı A.D. tarafından tabanca ve bıçakla yaralandıktan sonra Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia K. (63) yaşamını yitirdi.

A.D'nin aynı olayda yaraladığı ve kendisinden ayrılmak istediği öne sürülen eşi hemşire İ.D'nin tedavisi ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Olayın ardından teslim olan A.D'nin Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Ortahisar, Trabzon, Güncel
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