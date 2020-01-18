Trabzon'da DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen iki yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen iki yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edildi - Son Dakika

Trabzon'da DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen iki yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edildi

7 saat önce

Trabzon'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı bulunan iki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Trabzon'da DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen iki yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edildi, System.String[]

Trabzon'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı bulunan iki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.


Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin uluslararası terörist faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı konulan B. A. ve A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar Trabzon'da yakalandı. Yakalanan şahısların cep telefonlarında yapılan incelemede DEAŞ terör örgütünün eski lideri Ebubekir EL Bağdadi'ye ait videolar tespit edilirken, şahıslar sorgularının ardından sınır dışı edildi. - TRABZON

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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