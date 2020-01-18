Trabzon'da DEAŞ ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 2 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika

Trabzon'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu iki kişi sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası terörist faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu B.A. ve A.A'nın DEAŞ terör örgütünün eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye ait videoları telefonlarında bulundurduklarının belirlendiği vurgulanan açıklamada, genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı da bulunan bu kişilerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce sınır dışı edildiği kaydedildi.