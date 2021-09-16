TRABZON'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bir eve baskın düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Polis operasyon anına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | TRABZON'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika