Son dakika haberi | TRABZON'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haber: TRABZON'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

TRABZON'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bir eve baskın düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Polis operasyon anına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

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