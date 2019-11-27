Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Demet Akalın rüzgarı esecek
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Trabzon'da Demet Akalın rüzgarı esecek

7 saat önce

Ünlü sanatçı Demet Akalın, Trabzon'da bir mekanda vereceği konserde hayranlarıyla buluşacak.

Trabzon'da Demet Akalın rüzgarı esecek, System.String[]

Ünlü sanatçı Demet Akalın, Trabzon'da bir mekanda vereceği konserde hayranlarıyla buluşacak.


Pop müziğin önemli isimlerinden Demet Akalın, 6 Aralık Cuma günü Trabzon Tren'de konser verecek. Karadenizli sevenleri için özel bir repertuvar hazırlayan Akalın, iki saat sahnede kalarak hayranlarına keyifli dakikalar yaşatacak. Özel dansçılarının da kendisine sahnede eşlik edeceği sanatçı, şarkıları ve şovları ile eğlence dolu bir gece yaşatacak. Tüm Karadenizlileri konserine beklediğini belirten Demet Akalın, konsere özel sürprizler de sunacağını söyledi. - TRABZON

Demet Akalın, Trabzon, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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