Denizde bir süre mücadele eden genç kız vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Dengesini kaybederek denize düşen genç kız boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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