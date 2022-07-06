Trabzon'da deniz manzarasını izlerken ayağı kayıp düşen 66 yaşındaki kadın kalp krizinden yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Trabzon'da deniz manzarasını izlerken ayağı kayıp düşen 66 yaşındaki kadın kalp krizinden yaşamını yitirdi

06.07.2022 16:17
Trabzon'da deniz manzarasını izlerken ayağı kayıp düşen 66 yaşındaki kadın kalp krizinden yaşamını yitirdi

Trabzon'da deniz manzarasını izleyen 66 yaşındaki Ayşen Yapar, 3 metre yükseklikten düşerek hastaneye kaldırıldı. Yapar, hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Akyazı Mahallesi'nde oğlu ve kardeşi ile yamaçtan deniz manzarasına bakmak isteyen Ayşen Yapar, ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düştü.

VÜCÜDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Yapar, ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşen Yapar, daha sonra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuk annesi Yapar, burada tomografi çekimine alındı.

KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ

Bu sırada kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yapar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşen Yapar'ın cenazesi, Akyazı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Akyazı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da deniz manzarasını izlerken ayağı kayıp düşen 66 yaşındaki kadın kalp krizinden yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da deniz manzarasını izlerken ayağı kayıp düşen 66 yaşındaki kadın kalp krizinden yaşamını yitirdi - Son Dakika
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