Trabzon'da denizde boğulan genç 4 gün sonra bulundu - Son Dakika
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Trabzon'da denizde boğulan genç 4 gün sonra bulundu

06.07.2022 11:07

Trabzon'da denizde boğulan genç 4 gün sonra bulundu Trabzon'un Of ilçesinde serinlemek için denize giren ve dalgalar arasında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Trabzon'da denizde boğulan genç 4 gün sonra bulundu

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde serinlemek için denize giren ve dalgalar arasında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Trabzon'un Of ilçesinde 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında Eskipazar sahilinde denize giren üç arkadaştan biri olan İsmail Mete'nin cansız bedenine bugün ulaşıldı. 4 gündür AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerince aranan İsmail Mete, boğulma tehlikesi geçirdiği yerin yaklaşık 5 metre ilerisinde bulundu. Dalgıçlar tarafından çıkarılan İsmail Mete, Sahil Güvenlik gemisine çıkartıldı. Gemiye alındıktan sonra Sürmene Limanı'ndan karaya çıkartılan gencin cesedi otopsi için Of Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay

3 Temmuz günü denize giren Hasan Mete (17), Hakkı Korkut ve İsmail Mete bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığını farkeden çevredeki vatandaşlar Hasan Mete, Hakkı Korkut'u sudan çıkardı. İsmail Mete ise dalgalar arasında kayboldu. Yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ekipleri olay yerinde büyük çaplı arama çalışması başlattı. Boğulmaktan son anda kurtarılan Hasan Mete ve Hakkı Korkut'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Dalgalar arasında kaybolan İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde ortaya çıktı Dalgalar arasında kaybolan İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde ortaya çıktı Denizde kaybolan İsmail'in cansız bedeni bulundu Denizde kaybolan İsmail'in cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA

İsmail Mete, Trabzon, Of, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da denizde boğulan genç 4 gün sonra bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da denizde boğulan genç 4 gün sonra bulundu - Son Dakika
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