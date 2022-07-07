Törene, baba Remzi Mete ve aile yakınlarının yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora , Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Denizde boğulan gencin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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