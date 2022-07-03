Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı - Son Dakika
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Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı

03.07.2022 19:43
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı

Trabzon'un Of ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, kaybolan kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Trabzon'un Of ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, kaybolan kişiyi arama çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Kıyıcık Mahallesi sahilinde denize giren Hasan Mete (10), Hakkı Korkut (17) ve İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak, çırpınmaya başladı.

Boğulma tehlikesi geçiren Hasan Mete ile Korkut, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi olan Hasan Mete, ailesine teslim edildi.

Korkut ise sağlık ekiplerince Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından da KTÜ Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Korkut'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yoğun dalganın olduğu denizde arama çalışması başlatan ekipler, kayıp İsmail Mete'nin bulunması için ise yoğun çaba sarf ediyor.

Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede hava şartları elverdiği sürece drone destekli çalışma gerçekleştirilecek.

Haberi alan İsmail Mete'nin babası Remzi ve annesi Havva Mete ile yakınları da olay yerine geldi.

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Kaynak: AA

İsmail Mete, Trabzon, Korkut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı - Son Dakika
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