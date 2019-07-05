Son Dakika Haberleri: Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu
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Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu, System.String[]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında denizde erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Akçaabat Limanı'nın yaklaşık 100 metre açığında denizde bulunan cesedi karaya çıkardı.
Yapılan incelemede Yılmaz Mursel'e (65) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bayburt'ta huzurevinde yaşayan Mursel'in 3 gün önce izin alarak Trabzon'a geldiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:09 Kaynak: AA
Akçaabat, Trabzon, Polis, Güncel
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