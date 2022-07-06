Denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı

06.07.2022 10:15

Trabzon'un Of ilçesinde 3 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Trabzon'un Of ilçesinde 3 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Kıyıcık Mahallesi sahilinde 3 Temmuz'da girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 19 yaşındaki İsmail Mete'yi arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Yaklaşık 110 personelin görev aldığı çalışmalarda, Mete'nin cesedi denize girdiğini alanın açıklarında bulundu.

Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkartılan ceset Sürmene Limanı'na getirildi.

Mete'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Of Devlet Hastanesine gönderildi.

Of ilçesinde 3 Temmuz Pazar günü girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Hasan Mete (10) ve Hakkı Korkut (17) kurtarılmış, İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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