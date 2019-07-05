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Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıları Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

36 dakika önce

Trabzon'da, tekneyle denize açıldıktan sonra geri dönmeyen iki balıkçı kurtarıldı.

Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıları Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı, System.String[]
Trabzon'da, tekneyle denize açıldıktan sonra geri dönmeyen iki balıkçı kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde Of Limanı'ndan "Umut Kardeşler" isimli gırgır teknesiyle denize açılan Burak Karabina (24) ile Mehmet Ulusoy'dan (41) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.
Cep telefonları yanlarında olmayan iki balıkçı için Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekipler, Karabina'yı, Of Balıkçı Barınağı'nın yaklaşık 300 metre açığında, deniz taşıtlarının iskeleye çarpmalarını önleyen plastik usturmacaya tutunmuş ve bilinci açık halde buldu.
Ulusoy'a ise Sürmene ve Araklı arasındaki bir bölgede tekne üzerinde ulaşıldı.
Karaya getirilen iki balıkçının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tekne ise Trabzon Limanı'na çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:30 Kaynak: AA
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