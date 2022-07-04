Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

04.07.2022 11:02
Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Of ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'un Of ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Kıyıcık Mahallesi sahilinde dün serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 19 yaşındaki İsmail Mete'nin bulunması için yürütülen ve havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar yeniden başladı.

AFAD koordinasyonundaki arama çalışmalarına, Türk Kızılay, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, su altı arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşları eşlik ediyor.

Yaklaşık 110 kişinin katıldığı çalışmalarda, kıyı kenar araması ile dalgıçlar tarafından su altı taraması yapılıyor.

Hava şartları elverdiği sürece dron desteği de sağlanan ekipler, dalgalı suyun içinde yoğun çaba sarf ediyor. UMKE ekipleri ve ambulans da bölgede hazır bekletiliyor.

Suda kaybolan İsmail Mete'nin babası Remzi ve annesi Havva Mete ile yakınları da arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Aile yakınlarının Of Belediyesince olay yerinde kurulan çadırdaki bekleyişleri sürüyor.

Öte yandan aynı yerde boğulma tehlikesi geçiren ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hakkı Korkut'un taburcu edildiği öğrenildi.

Trabzon'un Of ilçesinde dün serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Hasan Mete (10) ve Hakkı Korkut (17) kurtarılmış, İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

İsmail Mete, Trabzon, Kıyıcık, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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