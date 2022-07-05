Trabzon'da denizde kaybolan genci bulmak için yürütülen çalışmalara ara verildi - Son Dakika
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Trabzon'da denizde kaybolan genci bulmak için yürütülen çalışmalara ara verildi

05.07.2022 20:37
Trabzon'da denizde kaybolan genci bulmak için yürütülen çalışmalara ara verildi

Trabzon'un Of ilçesinde, önceki gün denizde kaybolan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Trabzon'un Of ilçesinde, önceki gün denizde kaybolan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

İlçeye bağlı Kıyıcık Mahallesi sahilinde girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 19 yaşındaki İsmail Mete'nin bulunması için çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD koordinasyonundaki çalışmalara, Türk Kızılay, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, su altı arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşundan görevliler eşlik ediyor.

Çevre illerden ekiplerin de katıldığı çalışmalar, yaklaşık 110 personelle yürütüldü.

Helikopter ve dron desteği sağlanan ekipler, çevre ilçelere doğru alanı genişleterek, kıyı kenar araması ile su altı taraması gerçekleştirdi.

UMKE ekipleri ve ambulans da bölgede hazır bekletildi.

Suda kaybolan İsmail Mete'nin ailesi ve yakınlarının Of Belediyesince olay yerinde kurulan çadırdaki bekleyişleri sürüyor.

Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Of ilçesinde 3 Temmuz Pazar günü girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Hasan Mete (10) ve Hakkı Korkut (17) kurtarılmış, İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

İsmail Mete, Trabzon, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da denizde kaybolan genci bulmak için yürütülen çalışmalara ara verildi - Son Dakika

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