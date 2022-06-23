Trabzon'da Arsin ve Ortahisar ilçelerinde denize giren biri çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi yaşadı - Son Dakika
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Trabzon'da Arsin ve Ortahisar ilçelerinde denize giren biri çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi yaşadı

23.06.2022 17:55
Trabzon'da Arsin ve Ortahisar ilçelerinde denize giren biri çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi yaşadı

Trabzon'da bugün Arsin ve Ortahisar ilçelerinde denize giren biri çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.

Trabzon'da bugün Arsin ve Ortahisar ilçelerinde denize giren biri çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.

Alınan bilgiye göre, ilk boğulma vakası Arsin ilçesinde yaşandı. İlçe merkezinde arkadaşlarıyla sahile gelen B.T. (14) denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören çevredeki balıkçılar ve arkadaşları küçük çocuğu denizden kıyıya çıkardı. Çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diğer boğulma vakası ise Ortahisar ilçesindeki Yalıncak Plajı'nda yaşandı. S.Y. (24) ile arkadaşı R.K. (22) dalgalı denize ve Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerinin uyarısına aldırmadan denize girdi. 2 arkadaş bir süre sonra denizde dalgalarla boğuşmaya başlayınca çevredekiler vatandaşların ve cankurtaranların yardımı ile sudan çıkartıldı.

2 şahıstan durumu ağır olan S.Y. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; R.K. ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Arsin ve Ortahisar ilçelerinde denize giren biri çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Arsin ve Ortahisar ilçelerinde denize giren biri çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi yaşadı - Son Dakika
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