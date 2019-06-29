Trabzon'da denize giren kişi boğuldu
1 saat önce
Trabzon'un Sürmene ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren kişi boğuldu.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:55 Kaynak: AA
'un Sürmene
ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Bayburt
Üniversitesinde memur olarak görev yapan S.K, arkadaşlarıyla geldiği Sürmene ilçesinde denize girdi.
Bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başlayan S.K, arkadaşları ve çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Ambulansla Sürmene Devlet Hastanesine kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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