Trabzon'da depoda bekçilik yapan kişi konteynerde ölü bulundu - Son Dakika
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Trabzon'da depoda bekçilik yapan kişi konteynerde ölü bulundu

23.04.2022 16:57
Trabzon'da depoda bekçilik yapan kişi konteynerde ölü bulundu

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişi bekçilik yaptığı işyerinin konteynerinde ölü bulundu.

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişi bekçilik yaptığı işyerinin konteynerinde ölü bulundu.

Olay, Trabzon'un Yomra ilçesindeki Özdil yolu Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete ait depoda bekçilik yapan Selçuk Alver'den (58) bir süredir haber alamayan yakınları depoya geldi. Alver'in telefonlara yanıt vermemesi üzerine yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. Selçuk Alver'i hareketsiz bir şekilde yatarak bulan yakınları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Alver'in hayatını kaybettiği belirledi. Selçuk Alver'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Trabzon'da depoda bekçilik yapan kişi konteynerde ölü bulundu
Trabzon'da depoda bekçilik yapan kişi konteynerde ölü bulundu

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Trabzon, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da depoda bekçilik yapan kişi konteynerde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da depoda bekçilik yapan kişi konteynerde ölü bulundu - Son Dakika
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