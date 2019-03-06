Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Deprem Haftası Etkinlikleri

Trabzon'da Deprem Haftası Etkinlikleri

1 saat önce

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında toplumda deprem bilincini artırmak amacıyla Türkiye'yi dolaşan AFAD Deprem Simülasyon Tırlarından biri de Trabzon'a geldi.

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1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında toplumda deprem bilincini artırmak amacıyla Türkiye'yi dolaşan AFAD Deprem Simülasyon Tırlarından biri de Trabzon'a geldi.

Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere anlatmak ve afet bilincini geliştirmek üzere Trabzon'a gelen AFAD Deprem Simülasyon Tırında eğitmenler; öğrenci v e vatandaşları deprem konusunda bilgilendirdi.

Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Deprem Simülasyon Tırında, öğrenciler ve vatandaşlar için Türkiye'de meydana gelen büyük depremler canlandırıldı. Simülasyon Tırını ziyaret eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, geçmişte depremlerde yaşanan acı tecrübelerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak doğal afetlerle mücadele yöntemlerinin bilmesinin önemine dikkat çekti.

Afet bilincine sahip bir toplumun en doğru şekilde öğrenebilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Vali Ustaoğlu, "Burada öğrenilenlerin daha kalıcı olması için AFAD tarafından verilen bu eğitimler çok önemlidir. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı nasıl davranmamız gerektiğini anlatarak bu konuda toplumsal bilincin oluşmasına vesile olacak olan bu tırın ilimize getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'de meydana gelen depremlerin canlandırıldığı simülasyon tırında, deprem ve yangın konusunda hem teorik hem de pratik eğitimler veriliyor. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:00 Kaynak: İHA

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