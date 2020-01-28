Trabzon'da depremzedelere yardım kampanyası sürüyor - Son Dakika
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Trabzon'da depremzedelere yardım kampanyası sürüyor

6 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Elazığ'daki depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası, 29 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'e kadar devam edecek.

Trabzon'da depremzedelere yardım kampanyası sürüyor, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Elazığ'daki depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası, 29 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'e kadar devam edecek.

Depremzedeler için toplanan elektrikli ısıtıcı, battaniye, yorgan, ayakkabı, gıda ve giyim malzemesinden oluşan yardımlar, 30 Ocak Perşembe günü tırlara yüklenerek bölgeye gönderilecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kampanyaya şu ana kadar çok sayıda yardımseverin katıldığını belirtti.

Türk milletinin her zaman bu tür doğal afetler karşısında kenetlendiğini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Yurdun hangi bölgesinde yaşanırsa yaşansın Türk milleti yardım elini en ücra köşelere kadar ulaştırmıştır. Elazığ'daki elim deprem felaketinde de aynı hissiyatı yaşadık. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak depremzede vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek, bir nebze olsun dertlerine derman olmak için bu yardım kampanyasını başlattık. Sağ olsun vatandaşlarımız da bu kampanyamıza yoğun bir alaka gösterdiler. Vatandaşlarımız, 29 Ocak Çarşamba gününe kadar yardımlarını bize ulaştırabilirler."

"Yardım malzemeleri depremzedelerin acil ihtiyaçları için kullanılacak"

Genç, deprem bölgesinde kış mevsimi olması nedeniyle özellikle battaniye, yorgan, giyim malzemesi, elektrikli ısıtıcı ve gıda ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu konularda yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için biz de elimizi taşın altına koyalım. Zaten devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımız deprem felaketinin olumsuzluklarını en aza indirmek için seferber durumda. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden bir tanesini yaşıyoruz. Türk milleti her zaman böyle zamanlarda yardımlaşma ve dayanışma duygularını elden bırakmamıştır. Yaşadığımız onca deprem felaketini bu hissiyatla atlattık."

Yardım kampanyasına iştirak eden vatandaşlara teşekkür eden Genç, "Toplanan yardım malzemeleri depremzedelerin acil ihtiyaçları için kullanılacak. Bu nedenle bu yardım kampanyasının çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah, yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla birlikte bu deprem felaketinin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akçaabat Belediyesince Hıdırnebi Yaylası'nda 2 Şubat Pazar günü yapılması planlanan "Kar ve Horon Şenliği" de Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi.

Ortahisar, Trabzon, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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