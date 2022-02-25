Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere kenarında mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.
İlçe merkezindeki Ağasar Deresi'nin kenarında bulunan kediyi fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen belediye görevlisi, iş makinesinin kepçesine binerek hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Belediye personelinin kucağında dere kenarına çıkarılan kedi, veteriner hekimin muayenesinin ardından bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da dere kenarında mahsur kalan kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika