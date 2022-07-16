Trabzon'da dereye düşerek yaralanan karaca kurtarıldı - Son Dakika
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Trabzon'da dereye düşerek yaralanan karaca kurtarıldı

16.07.2022 21:05
Trabzon'da dereye düşerek yaralanan karaca kurtarıldı

Trabzon'un Yomra ilçesinde dereye düşen karaca, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde dereye düşen karaca, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Özdil Mahallesi'nde bir karacanın dereye düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, karacayı derenin kıyısına çıkardı.

Ayağında kırık tespit edilen karaca, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Jandarma, İtfaiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da dereye düşerek yaralanan karaca kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da dereye düşerek yaralanan karaca kurtarıldı - Son Dakika
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