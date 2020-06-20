Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü akıntıda kayboldu - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ilçesinde, dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü, akıntıda kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Sümela Manastırı yolunda seyreden Zeki Atasoy'un (53) kullandığı 61 LC 594 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanarak Coşandere deresine düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Dereye inen ekiplerin araçta bulamadığı sürücünün akıntıya kapıldığının belirlenmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
Arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalara, havanın kararmasıyla ara verildi.