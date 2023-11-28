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Trabzon'da Dev Dalgaların Sürüklediği Otomobil Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

Trabzon'da Dev Dalgaların Sürüklediği Otomobil Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Trabzon'da fırtınanın denizde oluşturduğu dev dalgaların etkisiyle bir otomobil sürüklendi. O anlar bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ve yanındaki 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Trabzon\'da Dev Dalgaların Sürüklediği Otomobil Güvenlik Kamerasına Yansıdı
28.11.2023 - 11:07,  Güncelleme: 11:09
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Trabzon'da dün fırtınanın denizde oluşturduğu dev dalgaların otomobili sürüklemesi ve vatandaşların kaçışı, bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karadeniz'de fırtınayla oluşan dev dalgalar, Ortahisar ilçesindeki Faroz Limanı'nda da etkili oldu.

Limanda demirleyen bir teknenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dalgaların şiddetiyle limanın duvarlarını aşan deniz suları yolu kapladı.

Seyir halindeki bir otomobilin, üzerine gelen dalgaların etkisiyle sürüklendiğinin görüldüğü kamera kayıtlarına, 2 kişinin dalganın geri çekilmesiyle koşarak bölgeden uzaklaşması da yansıdı.

Otomobiliyle bölgeden uzaklaşmayı başaran sürücü ve 2 kişi, yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da Dev Dalgaların Sürüklediği Otomobil Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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