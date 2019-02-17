Son Dakika Haberleri: Trabzon'da, Dev Trabzonspor Bayrağı Asıldı

Trabzon'da, Dev Trabzonspor Bayrağı Asıldı

1 saat önce

Ortahisar Belediyesince Akyazı mevkisindeki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin karşısındaki tepeye dikilen 61 metre uzunluğundaki direğe, 61 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı.

Trabzon'da, Dev Trabzonspor Bayrağı Asıldı, System.String[]
Ortahisar Belediyesince Akyazı mevkisindeki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin karşısındaki tepeye dikilen 61 metre uzunluğundaki direğe, 61 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı.

Yenilenen bayrağı göndere çeken Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 61 metrekare uzunluğundaki bayrağı astıklarını belirtti.

Trabzonspor'a yapılan haksızlıkları kabul etmediklerini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Bir Trabzonsporlu olarak Ortahisar Belediye Başkanı ve bu kulübün avukatlığını yapan bir kişi olarak 2010-2011'den beri maalesef adaletsiz düzen, Türkiye Futbol Federasyonunun tüm kurumlarıyla beraber devam ediyor. Bu nedenle futbolda adaletin tesis edilmesi adına sadece Merkez Hakem Kurulu değil, Disiplin Kurulu da Tahkim Kurulu da federasyonun yönetimi de başkanı da tümüyle beraber bir kez daha futbolda yeni bir dönemin başlaması ve Türk futbolunun ileriye gitmesi için herkesin eski sempatiyi beslemesi için istifa etmesi ve federasyonun tümüyle yenilenmesi gerektiğini ifade ediyorum."

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve Kardeşlik Köprüsü kapsamında Siirt'ten Trabzon'a gelen öğrenciler de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:51 Kaynak: AA

Akyazı, Trabzon, Ortahisar, Trabzonspor, Spor
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