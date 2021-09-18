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Trabzon'da devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Trabzon'da devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

18.09.2021 00:25
Trabzon'da devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Trabzon'un Arsin ilçesinde, uçuruma yuvarlanan beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Trabzon'un Arsin ilçesinde, uçuruma yuvarlanan beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Arsin ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde Halil Ahmet Kurt'un kullandığı 61 K 14475 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Beton mikserinin ikiye bölündüğü kazada, aracın çekici kısmında sıkışan sürücü Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un cansız bedeni, ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Beton Mikseri, Ahmet Kurt, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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