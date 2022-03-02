Trabzon'da dezavantajlı bireyler "En Mutlu Köy" projesiyle meslek edinecek - Son Dakika
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Trabzon'da dezavantajlı bireyler "En Mutlu Köy" projesiyle meslek edinecek

02.03.2022 15:37
Trabzon'da dezavantajlı bireyler "En Mutlu Köy" projesiyle meslek edinecek

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilecek "En Mutlu Köy" projesiyle dezavantajlı bireylerin tarım ve hayvancılık atölyelerinde engelsiz bireylerle beraber çalışabilecekleri ve istihdam garantili eğitim alacakları alanlar oluşturulacağı bildirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilecek "En Mutlu Köy" projesiyle dezavantajlı bireylerin tarım ve hayvancılık atölyelerinde engelsiz bireylerle beraber çalışabilecekleri ve istihdam garantili eğitim alacakları alanlar oluşturulacağı bildirildi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Geçit Mahallesi'ndeki 11,419 dekar alanda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) 8 milyon liralık hibe desteğiyle uygulanacak projenin ihalesi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim, Sağlık ve Tarım İl Müdürlükleri, Veteriner Hekimleri Odası, Trabzon Teknoloji Derneğinin de ortağı olduğu projenin yapımına, ihale sözleşmenin onaylanmasının ardından ilgili firma tarafından başlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, proje kapsamında oluşturulacak tarım ve hayvancılık atölyelerinde dezavantajlı bireylerin doğanın terapötik etkisinden yararlanarak engelsiz bireylerle beraber çalışabilecekleri yeni bir yaşam alanı oluşturacaklarını belirtti.

Proje içinde özel gereksinimli bireylerin mutlu olmasını sağlayacak bütün ünitelerinin düşünüldüğünü ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Projemiz içinde çilek, domates, marul ve salatalık serası yer alacak. Tavuk ve kaz kümesi hayata geçirilecek. Özel gereksinimli bireyler zamanlarının bir kısmını tarım ve hayvancılık gibi insana yaşam enerjisi veren uğraşılarla geçirecek. Bunların dışında teknoloji, pasta, örgü, giyim, ahşap atölyeleri yapılacak. Projemiz bünyesinde 106 kişilik kafe-restoran, bir spor alanı ile bir rehabilitasyon alanını hayata geçireceğiz. Bu ünitelerle özel gereksinimli bireyler günlerini, ekonomilerine katkı veren, çok yararlı ve keyifli uğraşılarla dolu dolu geçirecek. Atölyelerde bizzat kendileri üretecek."

Genç, tesiste dezavantajlı bireylerin yanında engelsiz bireylerin de istihdam edileceğini sözlerine ekledi.

Trabzon'da dezavantajlı bireyler En Mutlu Köy projesiyle meslek edinecek
Trabzon'da dezavantajlı bireyler En Mutlu Köy projesiyle meslek edinecek
Trabzon'da dezavantajlı bireyler En Mutlu Köy projesiyle meslek edinecek

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Ortahisar, İstihdam, Trabzon, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da dezavantajlı bireyler 'En Mutlu Köy' projesiyle meslek edinecek - Son Dakika


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