Trabzon'da dezavantajlı gençler mutfak elemanı kursuna katıldı - Son Dakika

Trabzon'da dezavantajlı gençler mutfak elemanı kursuna katıldı

Trabzon'da, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Projesi (ÇOGEP) kapsamında 17-24 yaş arası dezavantajlı gençlere yönelik mutfak elemanı kursu düzenlendi.

Trabzon'da, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Projesi (ÇOGEP) kapsamında 17-24 yaş arası dezavantajlı gençlere yönelik mutfak elemanı kursu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ÇOGEP kapsamında 12 dezavantajlı gence eğitim verildiği belirtildi. Proje kapsamında gençlerin geleceğe güvenle bakabilmelerini ve meslek sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla aşçılık üzerine yaklaşık 4 ay önce mutfak elemanı kursu açıldığı ifade edilen açıklamada, gençlerin, aldıkları eğitimler kapsamında Polis Evinde düzenlenen kahvaltı programında hünerlerini sergiledikleri kaydedildi. Programa, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, İŞKUR İl Müdürü İbrahim Büyük ile Ortahisar Halk Eğitim Müdürü Orhan Genç'in katıldığı belirtildi. Kurs kapsamında eğitim alan gençlere, katıldıkları gün karşılığı kursiyer zaruri gideri ödenerek kursa katıldıkları süre boyunca iş ve meslek hastalığı sigortaları yapıldığı ve söz konusu kursları başarıyla bitiren kursiyerlerin istihdamına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

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