Trabzon'da dijital eğitim seferberliği başlatılıyor - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Habitat Derneği işbirliğinde Trabzon'da dijital eğitim seferberliği başlatılıyor.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un dijital eğitim seferberliğiyle bireyleri, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek, büyümek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine yardımcı olunmasının amaçlandığı belirtildi.

Çalışma kapsamında Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak Habitat Derneği ile imzalanan bölgesel topluluk merkezi işbirliği protokolü kapsamında, Habitat Derneği'nin başlattığı online eğitim hareketine destek veriyoruz ve daha çok kişinin bu eğitimlerden yararlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Siz de online gerçekleştirilecek eğitimlere katılabilir ve etkileşimli olarak becerilerinizi geliştirebilirsiniz."

Açıklamada, eğitimlerin herkese açık ve ücretsiz olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Eğitimler, her yaş aralığından bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen ve kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına açıktır. Katılmak istediğiniz her eğitim için ayrı ayrı başvuru formlarını doldurmanız gerekmektedir. Eğitim gününden 1 gün önce eğitimin gerçekleştirileceği zoom programı bağlantı linki başvuru yapmış olduğunuz mail adresine gönderilecektir. Eğitim sonrasında katılımcılara blockchain altyapısı ile online katılım belgesi verilecektir."

Eğitim programıyla ilgili başvuru linklerinin eğitim öncesi TTSO web sitesi kanalıyla yayınlanacağı belirtilen açıklamada, eğitim detaylarıyla ilgili de bilgilendirmede bulunuldu.