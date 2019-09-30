Son Dakika Haberleri: Trabzon'da dikkat çeken görüntü! Şenol Güneş...
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Trabzon'da dikkat çeken görüntü! Şenol Güneş...

1 saat önce

Geçtiğimiz hafta boyu takımlarımızın Avrupa maçlarını tribünden izleyen Şenol Güneş, bu kez takibini Süper Lig'de sürdürdü.

Trabzon'da dikkat çeken görüntü! Şenol Güneş..., System.String[]

Geçtiğimiz hafta boyu takımlarımızın Avrupa maçlarını tribünden izleyen Şenol Güneş, bu kez takibini Süper Lig'de sürdürdü.


Tecrübeli teknik adam, dün adını taşıyan spor kompleksinde oynanan Trabzonspor- Beşiktaş mücadelesinde hazır bulundu.


Güneş'nin Ağaoğlu ile samimi görüntüleri de objektiflere takıldı. A Milli Takımımız Euro 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile İstanbul'da karşılaşacak.

Şenol Güneş, Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:31 
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