Trabzon'da dikkat çeken görüntü! Şenol Güneş...
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Geçtiğimiz hafta boyu takımlarımızın Avrupa maçlarını tribünden izleyen Şenol Güneş, bu kez takibini Süper Lig'de sürdürdü.
Geçtiğimiz hafta boyu takımlarımızın Avrupa maçlarını tribünden izleyen Şenol Güneş, bu kez takibini Süper Lig'de sürdürdü.
Tecrübeli teknik adam, dün adını taşıyan spor kompleksinde oynanan Trabzonspor- Beşiktaş mücadelesinde hazır bulundu.
Güneş'nin Ağaoğlu ile samimi görüntüleri de objektiflere takıldı. A Milli Takımımız Euro 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile İstanbul'da karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:31
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