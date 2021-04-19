Trabzon'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 13 ülkeden öğrenciyi internet ortamında buluşturdu - Son Dakika

???????Trabzon'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zübeyde Demirbaş'ın hazırladığı proje kapsamında 13 ülkeden 94 öğrenci, internet ortamında bir araya gelerek kitap okuma, münazara, müzik, şiir dinletisi gibi çeşitli etkinler gerçekleştiriyor.

Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli Demirbaş, yaklaşık 2 ay önce ortaokul ve lise öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Afyonkarahisar'da bulunan Ayfer Ceylan Emet Fen Lisesi öğretmeni Şerife Yıldırım'ın desteğiyle "Oku, Anla, Yaşa" adlı eTwinning projesi hazırladı.

Çalışmaya, Trabzon ve Afyonkarahisar'ın da aralarında bulunduğu 10 ilin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, İspanya, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Slovenya, Sırbistan, Ukrayna ve Ürdün'den öğretmenler de proje ortağı oldu.

Haftanın belirli günlerinde sınıflarda oluşturulan atölyelerde öğrenciler, proje ortağı ülkelerdeki akranlarıyla aynı anda İngilizce konuşarak sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler yapıyor.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zübeyde Demirbaş, AA muhabirine, okulda 4 yıldır aktif olarak çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi.

"Oku, Anla, Yaşa Projesi"nin şubat ayında uygulanmaya başladığını belirten Demirbaş, "Öğrencilerimiz okumayı seven çocuklar ancak biz okuduklarını da anlamalarını istiyoruz. O nedenle evrensel değerlerimizden hareketle bir proje yazdık." dedi.

Demirbaş, belirli gün ve haftalarda öğrencilerin yaptıkları çalışmaları sanal ortamda bir araya geldikleri akranlarıyla paylaştığını ifade ederek, projeyi mayıs ayında tamamlayacaklarını kaydetti.

Projedeki birinci temalarının alçakgönüllülük olduğunu aktaran Demirbaş, "Çünkü alçakgönüllülük evrensel bir değerdir. Çeşitli ülkelerden katılan öğrencilerimiz, alçakgönüllülükle ilgili münazaralar yaptı." dedi.

Proje sayesinde öğrencilerin bilişim teknolojilerini aktif bir şekilde kullandığına işaret eden Demirbaş, şöyle konuştu:

"Web 2.0 çalışmalarıyla arkadaşlarının çalışmalarını görerek birbirlerine katkı sunmaya çalışıyorlar. Bu, öğrencilerimiz açısından bir avantaj. Aynı zamanda portalda da aktif oldukları için akranlarıyla mektuplaşabiliyorlar. Zoom üzerinden de görüşebiliyorlar. Bu etkinliklerin öğrencilerin iletişim ve girişimcilik becerilerini geliştireceğini düşünüyorum."

Demirbaş, Kovid-19 salgını sürecinde öğrencilerin moral ve motivasyonunun düştüğünü dile getirerek, proje sayesinde bu süreci daha aktif geçirdiklerini söyledi.

Projede 94 öğrencinin yer aldığını belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Projemizi aynı zamanda Erasmus için hazırlayarak öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları hareketliliğe de geçirmeyi planlıyoruz. Böylelikle öğrencilere büyük bir avantaj sağlayacağız çünkü akranlarının yaşadığı ülkelere ziyaretler yaparak, paylaştıklarını daha iyi kavramış olacaklar. Projemiz, öğrencilerin kazanımlarının bol olduğu bir çalışma olacak."

Yaşlılar Haftası'nda huzurevini ziyaret ettiler

Okulun 9. sınıf öğrencisi Elif Kalyoncuoğlu ise projeyle sadece kitap okumakla kalmadıklarını, aynı zamanda okuduklarını anladıklarını ve edindikleri bilgileri hayatlarında uygulamaya çalıştıklarını ifade etti.

Proje kapsamında Yaşlılar Haftası'nda huzurevinde kalan yaşlılara yönelik yurt dışındaki akranlarıyla birlikte online program hazırladıklarını anlatan Kalyoncuoğlu, "Program içerisinde radyo tiyatrosu, müzik dinletisi, şiir dinletileri icra ettik. Yaşlılarımız bu etkinlikten oldukça memnun kaldılar, onlar sevinince biz de mutlu olduk." diye konuştu.

Okulun müdürü Hilmi Mutlu ise öğrencileri milli ve manevi değerlerle bezenmiş, inisiyatif alabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi amaç edindiklerini söyledi.

Kovid-19 sürecinden kendilerinin de etkilendiğini belirten Mutlu, "Ancak biz salgın sürecini avantaja dönüştüren okullardan olmaya çalıştık. Bunun için öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak, kendilerini boş hissetmeyecekleri, okul ve memleket için faydalı olabilecek çalışmalar içerisinde olduk. eTwinning projemiz de bunlardan bir tanesi." dedi.