Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Dış Ticaret Eğitimi Düzenlendi

Trabzon'da Dış Ticaret Eğitimi Düzenlendi

1 saat önce

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nce (DKİB) dış ticaretle ilgili firmalarda çalışanlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Trabzon'da Dış Ticaret Eğitimi Düzenlendi, System.String[]
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nce (DKİB) dış ticaretle ilgili firmalarda çalışanlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

DKİB'de düzenlenen ve dış ticaret uzmanı Hüseyin Tekgüç tarafından sunulan seminere, 25 firmadan çok sayıda personel katıldı.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin yer aldığı seminerde, bir ihracat işleminin fizibilite, planlama ve uygulama safhalarını içeren çeşitli örnekler ele alındı.

Eğitimle ilgili değerlendirmede bulunan DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, dört gün süren eğitimlerde katılımcılara ihracatla ilgili detaylı bilgiler verildiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:07 Kaynak: AA

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