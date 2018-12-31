Trabzon'da Dış Ticaret Eğitimi Düzenlendi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nce (DKİB) dış ticaretle ilgili firmalarda çalışanlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nce (DKİB) dış ticaretle ilgili firmalarda çalışanlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.



DKİB'de düzenlenen ve dış ticaret uzmanı Hüseyin Tekgüç tarafından sunulan seminere, 25 firmadan çok sayıda personel katıldı.



Teorik ve uygulamalı eğitimlerin yer aldığı seminerde, bir ihracat işleminin fizibilite, planlama ve uygulama safhalarını içeren çeşitli örnekler ele alındı.



Eğitimle ilgili değerlendirmede bulunan DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, dört gün süren eğitimlerde katılımcılara ihracatla ilgili detaylı bilgiler verildiğini ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek

Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 89,8 Azaldı

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi

Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL