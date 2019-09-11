Trabzon'da, dış ticaret istihbarat elemanı yetiştirilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) işbirliğinde, Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Yetiştirme Programı açılacak.

Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Yetiştirme Programı'nın protokolü, TTSO'da düzenlenen törenle KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İbrahim Büyük ve TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu tarafından imzalandı.

Prof. Dr. Baykal, törende yaptığı konuşmada, her yıl çok sayıda üniversite öğrencisinin mezun edildiğini belirterek, piyasanın talep ettiği vasıfta üniversite öğrencilerini hem eğitime hem de yönlendirme amaçlı bu tür faaliyetlerin öğrenciye ve piyasaya önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İstihdam sorununun önce kalifiye eleman yetiştirmekle, öğrenciyi piyasada sorun yaşamayacağı şekilde eğitmekle mümkün olacağını vurgulayan Baykal, "Bu anlamda KTÜ olarak yapabileceğimiz şey gençlerin eğitimine katkı sağlamaktır. Bu protokolde bir tarafta İŞKUR, bir tarafta KTÜ diğer tarafta piyasanın taleplerini bilen kurum olarak da TTSO bulunmaktadır. İşbirliği, programın geleceği açısından güzel şeyler olacağını gösteriyor. İnşallah arzulanan şey fazlasıyla olur. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Büyük ise İŞKUR olarak istihdamın korunması, işsizliğin azaltılması için birçok faaliyette bulunduklarını aktardı.

Faaliyetler içerisinde meslek eğitim kurslarının çok önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Büyük, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle dış ticaret elemanı, günümüzün en geçerli mesleklerinden bir tanesidir. Nitelikli eleman yetiştirmek ve gençlerimize nitelik kazandırmak amaçlarımızdan biridir. Çünkü işsizliğe çare olmak gençlerimizi vasıflı hale getirmekle mümkün olacaktır. Maalesef gençlerimizin birçoğunun mesleği yok. Varsa bile geçerli bir mesleği yok. Günümüzün geçerli mesleklerine yönelik bu mesleki eğitimlerin verilmesi bizim için önemli. Bu fırsatın değerlendirilmesi diliyorum."

Hacısalihoğlu da istihdamdaki sorunları azaltmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Programın amacı şehrimizdeki istihdamı ve girişimciliği canlandırmaktır. KTÜ ve İŞKUR'umuzla birlikte dış ticaret istihbarat elemanı şeklinde bir başlık açıyoruz. Bu eğitimdeki esas amacımız üniversiteden mezun olan gençlerimize bir taraftan dış ticaret istihbarat elemanı olarak dünyaya ve dış ticarete kendilerini hazırlayacak şekilde eğitimler vermek ve buna bağlı olarak da iş yerlerimizde istihdamlarını sağlamaktır." diye konuştu.

Dış ticaret merkezleri açmayı öngördüklerini dile getiren Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Yine bu gençlerimizi özel bir eğitime tabi tutmak suretiyle dış ticaret merkezleri açmalarını sağlamayı istiyoruz. Bu program 20 kişilik gruplar halinde olacak ve program bittikten sonra diğeri hemen başlayacak. Bundan sonra ihtiyaç olduğu takdirde sürekli devam edecek programdır. İnanıyoruz ki başarılı bir program olacak."

Hacısalihoğlu, yakın ilgileri ve destekleri dolayısıyla Baykal'a, Büyük'e ve ekiplerine teşekkür etti.