Son Dakika Haberleri: Trabzon'da DKP terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da DKP terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı

Trabzon'da DKP terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı

25 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde DKP terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı.

Trabzon'da DKP terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde DKP terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Ortahisar ilçesinde yapılan operasyonda PKK/ KCK terör örgütüyle işbirliği yapan, Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK terör örgütüyle birlikte savaş bölgelerinde silahlı olarak faaliyet yürüten DKP/ BÖG ( Devrimci Komünarlar Partisi/ Birleşik Özgürlük Güçleri) terör örgütü üyesi M. M. O isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada;


DKP/ BÖG silahlı terör örgütü manifestosu, örgütsel doküman dergi ve kitaplar, teröristlere ait fotoğraflar ele geçirildi. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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