Trabzon'da doğal gaz çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinde devam doğalgaz çalışmaları nedeniyle bazı yollarda trafik akışının sağlanamayacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu (Taşbaşı) Caddesi 17 Eylül Cuma günü saat 08.00'den 20 Eylül Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar trafiğe kapalı olacaktır. Sürücü ve vatandaşlarımızın trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri ve alternatif yolları kullanmaları önemle rica olunur."