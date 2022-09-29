"Doğu Karadeniz Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı" Trabzon'da yapıldı - Son Dakika
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"Doğu Karadeniz Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı" Trabzon'da yapıldı

29.09.2022 17:52

Trabzon'da, Doğu Karadeniz Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon'da, Doğu Karadeniz Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi ve Doğu Karadeniz Havzası Yönetim Heyeti Başkanı İsmail Ustaoğlu, DSİ 22. Bölge Müdürlüğündeki toplantıda yaptığı konuşmada, suyun insanlık için önemine işaret etti.

İnsanlığı tehdit boyutuna kadar getiren su kıtlığının önüne geçmek için stratejiler ve eylem planları yapılması gerektiğini belirten Ustaoğlu, Doğu Karadeniz Havzası Yönetimi olarak iller bazında çalıştay yapmayı planladıklarını söyledi.

Ustaoğlu, suyun, tüm canlıların yaşaması için bir kaynak olduğunun gerçeğinin yanında taşkınlar sonucu mal ve can kayıplarına yol açtığını ifade ederek, bu olayların en fazla yaşandığı bölgelerin başında Doğu Karadeniz'in geldiğini anımsattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Afire Sever de iklim değişikliğinin küresel bir olgu olduğunu aktararak, bunun etkilerini taşkın, kuraklık, orman yangınları, heyelan ve su üzerine olan baskılar nedeniyle kirlilik ve su kıtlığı şeklinde sıraladı.

"Türkiye su zengini değil, su stresi altında olan bir ülkedir"

Sever, Türkiye'nin su zengini değil, su stresi altında bir ülke olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda optimum değerde ve seviyede suyu yönetiyor olmamız lazım. Suyun yönetiminde sadece insanlara içme suyu sağlamak değil, ekosisteme de gerekli suyu sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla tarımda da suyu sağlayacaksınız. Sanayide de temiz suyu kullandıracaksınız. Peki bu kadar su yeterli mi? Suyun yönetimini optimum ve en iyi düzeyde yapmanız suyu verimli kullanmanız lazım ki gelecek nesillere de miras olan suyu bırakabilesiniz."

Akdeniz Havzası'nda bulunan Türkiye'nin, iklim değişikliği etkilerinden de en çok etkilenecek ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Sever, "İklim değişikliğine uyum kapsamında suyu verimli kullanıyor olmamız lazım. Suyun etkin yönetimi için politika ve stratejiler geliştirebiliriz, planlar oluşturabiliriz, mevzuatlar ortaya koyabiliriz, tabii ki sahada altyapı yatırımlarına ağırlık vermemiz lazım." dedi.

DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan'ın da konuşma yaptığı toplantı, "Doğu Karadeniz Havzası Havza Ölçekli Yönetim Planlarının Takibi ve Katı Atık Kontrolü" konulu sunumlar ile devam etti.

Toplantıya Trabzon'un yanı sıra Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin illerinin temsilcileri de katıldı.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Trabzon, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Doğu Karadeniz Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı' Trabzon'da yapıldı - Son Dakika

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