Trabzon'da Doğu Türkistan'daki kadınlar için "Mavi Yürüyüş" düzenlendi - Son Dakika

Trabzon'da, Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kadınlara ses olmak amacıyla "Mavi Yürüyüş" düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki Uzun Sokak'ın girişinde toplanan Trabzon Genç İHH Derneği üyesi kadınlar, ellerinde "Doğu Türkistanlı Kadınların Çığlığına Kulak Ver" yazılı döviz ve çeşitli pankartlar ve yüzlerine taktıkları mavi maskelerle İskenderpaşa Camisi önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Yasemin Lemahmutoğlu, Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınların eşit, hür ve insani yaşam koşullarına ulaşabilmeleri için bir araya geldiklerini, her kadının öncelikle yaşama, giyinme, yeme-içme, inanç ve ibadetlerini özgürce ifa etmesi gayesiyle birleştiklerini söyledi.

Doğu Türkistan bölgesinde illegal yollarla kurulan toplama kamplarında kadınlığın, anneliğin ve en başta insanlığın gasp edildiğini dile getiren Lemahmutoğlu, "8 Mart gününün anlam ve önemine binaen amacımız, Doğu Türkistan başta olmak üzere yaşayan her kadının onuruyla inancıyla ve öz benliğiyle hayatına devam edebilmesi. Rızasız ve anlaşmasız yapılan erdem dışı muamelelerin son bulması. Çalınan, el konulan, yok sayılan hakların iadesi. Muhacirliğin ve göçün sürüklediği göçebe hayatın, dehşet verici ölümlerin açlık ve sefaletin bitmesidir." diye konuştu.

Çin'in, Doğu Türkistan bölgesindeki birçok kadını kamplarda esir tuttuğunu ifade eden Lemahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece Doğu Türkistan Hoten bölgesindeki 15 bin kadının tutulduğu bir kamp olması çok sayıda kadının sesi olmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha göz önümüze sermektedir. Çin'in Doğu Türkistanlılara etnik ve dini gerekçelerle yapmış olduğu bu sistematik ihlaller, uluslararası hukuka göre soykırım ve insanlığa karşı suçlar kategorisinde suçlardır. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesidir ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki çok sayıda insan hakları sözleşmesine taraftır. BM ve BM üyesi tüm devletler Çin'in yapmış olduğu bu suçları durdurmakla sorumludur. Dini, inancı, uyruğu ne olursa olsun dünyanın tüm kadınlarını Doğu Türkistanlı kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Bizim hakkımız sizin de hak alanınızdır. İhmal etmelerine izin vermeyin. Lütfen bize ses verin."