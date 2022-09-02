Sahte doktorun vukuatları bitmiyor! Kendisini başka bir hastanede de beyin cerrahı olarak tanıtmış - Son Dakika
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Sahte doktorun vukuatları bitmiyor! Kendisini başka bir hastanede de beyin cerrahı olarak tanıtmış

02.09.2022 12:29

Trabzon'da doktor önlüğü giyip, stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'nde kendisini "doktor" olarak tanıtan inşaat işçisi Serkan Ayaz'ın bir başka vukuatı daha ortaya çıktı. Rize'deki bir hastanede kendisini "beyin cerrahı" olarak tanıtan Ayaz'ın görüntüleri ortaya çıkarken, hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Trabzon'da 4 gün önce inşaat işçisi Serkan Ayaz, yeşil doktor önlüğü giyip, boynuna stetoskop takarak KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Bir süre hastane önünde bekledikten sonra girdiği acil servis triaj alanında hasta yakını ve hemşire arasındaki tartışmaya dahil olan Ayaz, kendisini 'doktor' olarak tanıtıp, yardımcı olmak istediğini söyledi. Şüphe üzerine güvenlik görevlilerinin kimlik sorduğu Ayaz'ın doktor olmadığı anlaşıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Bu sırada hasta yakını, Ayaz'a tokat attı. Güvenlik görevlilerinin hastane dışına çıkardığı Ayaz, polis ekibi tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen Ayaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

RİZE'YE YENİ ATANDIĞINI SÖYLEMİŞ

Serkan Ayaz'ın, 27 Ağustos'ta gittiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı görüntüleri de ortaya çıktı. Doktor odasında görevlilerle sohbet ettiği anlarda kayda alınan görüntülerde, Ayaz'ın beyin cerrahı olduğunu ve Rize'ye yeni atandığını söylediği anlar yer alıyor. Aynı hastanede ameliyathaneye de girdiği belirtilen ve görevlilerin kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan Ayaz hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

"DOKTORLUK İSTİYORUM, MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTEDİM"

Öte yandan Serkan Ayaz'ın, polisteki ifadesinde, "Doktor olmak istediğim için mesleği tanımaya, öğrenmeye çalışıyordum. O nedenle hastaneye gittim. Sonuçta 6 yıl tıp okuyacağım. 6 yıl sonra pişman olmak istemem. Onun için önceden bu meslek nasıl yapılıyor, diye öğrenmek, tecrübe edinmek istedim" dediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte doktorun vukuatları bitmiyor! Kendisini başka bir hastanede de beyin cerrahı olarak tanıtmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte doktorun vukuatları bitmiyor! Kendisini başka bir hastanede de beyin cerrahı olarak tanıtmış - Son Dakika
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