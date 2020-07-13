Trabzon'da doktora yangın tüpüyle saldıran şahsın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Trabzon'da doktora yangın tüpüyle saldıran şahsın yargılanmasına başlandı

- Trabzon'da doktora yangın tüpüyle saldıran şahsın yargılanmasına başlandı Cumhuriyet savcısı cezanın artırılmasını talep etti Trabzon'da, geçtiğimiz Nisan ayında hastanede kanser tedavisi gören babasının vefatının ardından çıkan tartışma sonucu elindeki oksijen tüpü ile doktor ve...

- Trabzon'da doktora yangın tüpüyle saldıran şahsın yargılanmasına başlandı

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Cumhuriyet savcısı cezanın artırılmasını talep etti

TRABZON - Trabzon'da, geçtiğimiz Nisan ayında hastanede kanser tedavisi gören babasının vefatının ardından çıkan tartışma sonucu elindeki oksijen tüpü ile doktor ve sağlık personellerine saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme cezası uygulanan şahsın yargılanmaya başlandığı davanın ilk duruşmasında Cumhuriyet savcısı ağırlaştırılmış yaralama talep etti.

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına doktor Esra Ersöz Ergenç, hastane personeli, şüpheli İhsan A., iki tarafın yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, S.A. tanık olarak dinlendi.

-4,5 yıla kadar hapis cezası

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre "silahla kasten yaralama, tehdit ve kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılması talep edilen İhsan A. Trabzon Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasında Cumhuriyet savcısı İhsan A. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 35. maddesi üzerinden suçun "ağırlaşmış yaralama" üzerinden görülerek cezada artırıma gidilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısının ceza alt sınırının yukarı çekilmesini talep etmesiyle, alt sınırı 1 yıl olan ceza için yangın tüpünün silah gibi kullanılmasıyla İhsan A.'nın 4 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği öngörülüyor.

Mahkeme heyeti, taraf ve avukatları ile tanıklarının dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme başkanı, İhsan A.'ya uygulanan ve "ev hapsi" olarak bilinen CMK'da "konutu terk etmemek" olarak yer alan adli kontrol koruma tedbiri uygulamasının devam etmesine karar vererek duruşmayı 9 Eylül 2020 tarihine erteledi.

-Olayın geçmişi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde geçtiğimiz 26 Nisan 2020 günü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri tedavisi gören ve yeni tip Korona virüs (Kovid-19) şüphesiyle hastanedeki izole alanda tutulan Tahsin A.'nın hayatını kaybetmesinin ardından oğulları ve yakınları sinir krizi geçirdi. Oğullarından İhsan A. (35), hastanede doktor ve güvenlik görevlileriyle tartıştı. İddiaya göre, İhsan A., doktor Esra Ersöz Ergenç ve güvenlik görevlilerine eline aldığı oksijen tüpünü göstererek hakarette bulunmuş ve tehdit etmişti. İhsan A. olay sonrası şikayet üzerinde adliyeye çıkartılmış ancak serbest bırakılmıştı. Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren doktor Esra Ersöz Ergenç'in paylaşımları ve olayın basına yansımasının ardından İhsan A. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla hastane kameralarının incelenmesinin ardından tekrar gözaltına alınmış, mahkemeye çıkartılmış ve hakkında "ev hapsi" olarak bilinen CMK'da "konutu terk etmemek" olarak yer alan adli kontrol koruma tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Trabzon, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Trabzon'da doktora yangın tüpüyle saldıran şahsın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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